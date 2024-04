FNDE e Caixa acordam mais de R$ 10 bi para construção de escolas e creches

Programa de investimentos coordenado pelo governo federal / Divulgação

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Caixa Econômica Federal firmaram contrato de mais de R$ 10 bilhões para construção de escolas em tempo integral, creches e escolas de educação infantil. Essas obras fazem parte do pacote de ações do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), lançado pelo governo federal em agosto de 2023.

“Essas ações que visam oferecer infraestrutura adequada na rede pública de ensino infantil reafirmam o compromisso do governo federal com a educação das nossas crianças, com a alfabetização, e isso com certeza refletirá diretamente em resultados mais expressivos no Plano Nacional de Educação”, destaca a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.

Serão realizadas mais de 1.800 obras escolares, consolidando a parceria entre o FNDE e a Caixa. A instituição financeira realizará o acompanhamento técnico dos projetos junto a estados e municípios beneficiados.

Novo PAC

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

Por meio do Novo PAC, serão construídas 685 novas escolas de tempo integral, bem como 1.178 creches e escolas de educação infantil. Também serão adquiridos 1.500 ônibus escolares, destinados ao Programa Caminho da Escola.