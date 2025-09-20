Acessibilidade

20 de Setembro de 2025 • 12:22

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local

Redação com João Eric

Publicado em 20/09/2025 às 12:00

Bombeiros combatem incêndio / Fotos: João Eric/O Pantaneiro

Um foco de incêndio recorrente foi registrado em um terreno baldio localizado entre as ruas João Dias e Joaquim Nabuco, no Bairro da Serraria, abaixo da AABB. A área é densamente povoada, aumentando os riscos à segurança da comunidade local.

Moradores relatam que o fogo tem surgido com frequência e pedem ações preventivas das autoridades para evitar acidentes maiores.

A presença de entulho e vegetação seca contribui para a propagação rápida das chamas, representando perigo tanto para pessoas quanto para residências próximas.

Evento

FLIB 2025: confira as atrações do fim de semana

A Feira Literária de Bonito segue até domingo

Polícia

Adolescente aciona PM após descobrir que bicicleta comprada era furtada em Miranda

A vítima havia comprado jovem bike por R$ 500

