Fofura: Calabresa é mascote que ajuda no monitoramento do Pantanal

Calabresa / Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou um registro fofo do "vigilante incansável do Pantanal", o Calabresa. O animal é um parceiro das equipes de pesquisadores que monitoram a Serra do Amolar.

Durante a vistoria das câmeras trap instaladas na região, videomonitoramento que auxilia na região, o cão acompanhou os pesquisados em campo.

"Ele faz parte da equipe de campo e confirmou que o monitoramento está a pleno vapor! Obrigado, Calabresa", descreve.