Fogo atinge cachoeira do Morcego em Camisão

Incêndio começou na noite de sábado após saída de visitantes
Chamas altas no ponto da cachoeira / Você Repórter/ O Pantaneiro
Um incêndio de grandes proporções atingiu a cachoeira do Morcego, na região do distrito de Camisão, em Aquidauana, no início da noite de sábado (27).
Segundo relato de um morador, o fogo começou cerca de dez minutos depois que um grupo deixou o local pelo trilheiro, após tomar banho na cachoeira.
“Já tentei falar com o bombeiro e não consigo, internet ruim”, contou o morador.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, nem se o fogo foi controlado até o momento.
