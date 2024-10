Força Nacional do SUS realizou 1.469 atendimentos aos repatriados do Líbano

As escalas da operação já entregaram mais de 47 toneladas de donativos / Divulgação

Nesta sexta-feira (25), a Força Nacional do SUS (FN-SUS) atuou no oitavo voo da Operação Raízes do Cedro , que trouxe ao Brasil mais 239 repatriados oriundos do Líbano. Desde o primeiro voo que chegou a São Paulo no início do mês, a FN-SUS soma 1.469 atendimentos a brasileiros e seus parentes, sendo 245 assistenciais e 1.224 psicossociais. Até o momento, a operação do governo federal já resgatou um total de 1.638 pessoas e 19 animais de estimação, por meio de voos da Força Aérea Brasileira (FAB).

No Aeroporto de Guarulhos (SP), a equipe da FN-SUS conta com um espaço de atendimento em tenda, com áreas específicas para: apoio psicossocial, acolhimento, cuidados médicos, brinquedoteca e um local de oração direcionado para Meca, respeitando aspectos culturais e religiosos. O objetivo é construir uma resposta humanizada e proporcionar bem-estar aos repatriados. Uma brinquedoteca e um consultório médico foram instalados para atendimento assistencial e psicossocial no hotel de trânsito onde os repatriados estão hospedados temporariamente.

Insumos

Além de resgatar brasileiros e familiares, o deslocamento das aeronaves até o Líbano é usado para o envio de insumos estratégicos em saúde para o país. As escalas da operação já entregaram mais de 47 toneladas de donativos, entre insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros.

O governo brasileiro já enviou ao Líbano 5 cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação oriundos dos estoques públicos do SUS administrados pelo Ministério da Saúde, além de medicamentos e cestas básicas arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília, por meio da Associação Unidos pelo Líbano (UpL), e pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.

