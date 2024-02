Força Nacional inicia operações de busca a foragidos em Mossoró

Fiscalização

O primeiro grupo mobilizado pela Força Nacional a serviço do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) iniciou as operações em Mossoró, no Rio Grande do Norte. No momento, os agentes auxiliam a Polícia Federal com bloqueios de rodovias para os serviços de buscas e capturas de dois foragidos do presídio federal na região.

A primeira parte do comboio está no município desde a madrugada desta sexta-feira, 23, quando chegou à 0h, divididos em 58 homens e 15 viaturas. A outra parcela do efetivo segue em deslocamento, com chegada prevista para às 16h desta sexta-feira. O grupo completo de 111 policiais e bombeiros militares começará a atuar na sequência.

A força policial está em processo de alinhamento estratégico para definir escalas das operações. As atividades acontecem pelos próximos 30 dias, contudo, não há prazo para a finalização das buscas.

O trabalho será realizado em todo o território, que é composto por matas, zonas rurais e áreas de grutas. As estradas da região estão sendo monitoradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).