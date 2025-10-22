Força-tarefa combate incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai

Incêndio ainda está ativo e as ações se concentram na proteção da captação de água / CBMMS

Um incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai mobilizou uma grande operação de combate nesta quarta-feira (22) em Corumbá. As chamas começaram nas proximidades da captação de água do município e avançaram rapidamente em direção a áreas residenciais, o que levou à formação de uma força-tarefa interinstitucional para conter o fogo.

A resposta está sendo coordenada pelo Comitê Municipal do Fogo de Corumbá, garantindo integração entre os órgãos envolvidos. Participam da operação 10 brigadistas do Prevfogo/IBAMA, 8 militares do Corpo de Bombeiros, 2 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, 13 brigadistas do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e 3 agentes da Defesa Civil Municipal.

As equipes utilizam caminhonetes, bombas costais, abafadores e sopradores no combate direto às chamas. O trabalho também inclui a abertura e consolidação de aceiros, resfriamento das bordas do fogo e monitoramento de pontos quentes.

De acordo com o Comitê do Fogo, o incêndio ainda está ativo e as ações se concentram na proteção da captação de água e das residências do bairro Cervejaria, especialmente nas regiões conhecidas como Cacimba, Mirante da Capivara e Generoso.

As condições ambientais, com baixa umidade e ventos variáveis, dificultam o controle das chamas e exigem reforço logístico, além do revezamento das equipes.

A Defesa Civil Municipal orienta a população a evitar circular nas áreas próximas às frentes de incêndio, manter janelas fechadas e aumentar a hidratação — especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193 (Corpo de Bombeiros), e para apoio ou informações, pelo 199 (Defesa Civil).

O Comitê do Fogo e a Defesa Civil permanecem em estado de prontidão, acompanhando a evolução do incêndio e prestando suporte contínuo às comunidades afetadas.

