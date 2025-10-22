Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 21:07

Buscar

Últimas notícias
X
Meio Ambiente

Força-tarefa combate incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai

Fogo ameaça captação de água e áreas residenciais de Corumbá

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 18:39

Atualizado em 22/10/2025 às 18:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Incêndio ainda está ativo e as ações se concentram na proteção da captação de água / CBMMS

Um incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai mobilizou uma grande operação de combate nesta quarta-feira (22) em Corumbá. As chamas começaram nas proximidades da captação de água do município e avançaram rapidamente em direção a áreas residenciais, o que levou à formação de uma força-tarefa interinstitucional para conter o fogo.

A resposta está sendo coordenada pelo Comitê Municipal do Fogo de Corumbá, garantindo integração entre os órgãos envolvidos. Participam da operação 10 brigadistas do Prevfogo/IBAMA, 8 militares do Corpo de Bombeiros, 2 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, 13 brigadistas do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e 3 agentes da Defesa Civil Municipal.

As equipes utilizam caminhonetes, bombas costais, abafadores e sopradores no combate direto às chamas. O trabalho também inclui a abertura e consolidação de aceiros, resfriamento das bordas do fogo e monitoramento de pontos quentes.

De acordo com o Comitê do Fogo, o incêndio ainda está ativo e as ações se concentram na proteção da captação de água e das residências do bairro Cervejaria, especialmente nas regiões conhecidas como Cacimba, Mirante da Capivara e Generoso.

As condições ambientais, com baixa umidade e ventos variáveis, dificultam o controle das chamas e exigem reforço logístico, além do revezamento das equipes.

A Defesa Civil Municipal orienta a população a evitar circular nas áreas próximas às frentes de incêndio, manter janelas fechadas e aumentar a hidratação — especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193 (Corpo de Bombeiros), e para apoio ou informações, pelo 199 (Defesa Civil).

O Comitê do Fogo e a Defesa Civil permanecem em estado de prontidão, acompanhando a evolução do incêndio e prestando suporte contínuo às comunidades afetadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em vôos

Trânsito

Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

Serviços

Seca: pequenos produtores de Miranda recebem apoio para alimentar rebanhos

Prefeitura garante distribuição de forragem a comunidades rurais e indígenas durante estiagem

Geral

Aquidauana promove simpósio sobre bem-estar animal e saúde pública

Publicidade

Trânsito

Governo de MS lança licitação para modernização de 673 km de rodovias

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Sucuri é flagrada engolindo capivara em rio na Serra da Bodoquena

Cena foi registrada por fotógrafo subaquático durante passeio turístico no Rio da Prata

Evento

Feira da Estação acontece nesta quinta em Aquidauana

Evento terá música ao vivo, artesanato, hortifrútis e espaço para crianças

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo