Formação de brigadas indígenas começa dia 15 em Aquidauana

Ibama autorizou a contratação de 187 brigadistas para atuar em cinco municípios de Mato Grosso do Sul / Divulgação

Equipe do Ibama inicia no próximo dia 15 de maio, curso de formação para os futuros integrantes das brigadas indígenas de combate a incêndios na região do Pantanal. A informação é do Coordenador Estadual do programa Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais), Marcio Yule.

Antes do início do curso, é feita uma seleção dos indígenas considerados em condições físicas e psicológicas de receber o treinamento. O trabalho preventivo tem início previsto para o mês de junho e término após seis meses (novembro/2025).

Cada brigadista recebe do Governo Federal um salário mínimo mais benefícios (mil reais), auxílio-alimentação e adicional de insalubridade de 20%. O valor bruto total vária de R$ 3 a 4 mil reais, já que o Chefe do Esquadrão começa com 1,5 salário mínimo.

Para a Aldeia Ipegue, está prevista a formação de 22 brigadistas e 15 para a Aldeia Limão Verde. Cada Brigada, terá 1 chefe de brigada, 2 chefes de esquadrão e 12 brigadistas. Aquidauana, também terá brigadas com estrutura ampliada: 1 chefe de brigada, 3 chefes de esquadrão e 18 brigadistas cada.

As contratações fazem parte do programa preventivo do Governo Federal e Estadual, em Mato Grosso do Sul. Portaria assinada pelo Presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), Rodrigo Agostinho, autoriza 187 profissionais temporários para atuar em cinco municípios do estado.

Os brigadistas farão manejo integrado, combate direto a incêndios e funções de chefia e supervisão. A preocupação é minimizar os efeitos das queimadas na região pantaneira, principalmente da magnitude que aconteceu em 2020, quando o fogo destruiu mais de 4 milhões de hectares.