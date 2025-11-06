Formatura do projeto "Bombeiro na Escola" será no segunda-feira

3º Grupamento de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul / CBMMS

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (3º GBM), em parceria com a Prefeitura Municipal de Ladário, por meio da Secretaria de Educação, realizará na próxima segunda-feira, 10 de novembro, a cerimônia de encerramento do Projeto “Bombeiro na Escola”.

O evento está marcado para as 14h, nas dependências do 3º GBM, localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.611, Bairro Universitário, em Corumbá-MS.

A iniciativa tem como propósito transmitir conhecimentos sobre prevenção de acidentes, primeiros socorros, cidadania e disciplina aos alunos da Escola Municipal 17 de Março, incentivando atitudes de responsabilidade e autocuidado dentro e fora do ambiente escolar.

O projeto também busca aproximar a corporação dos estudantes e da comunidade, fortalecendo os laços entre o Corpo de Bombeiros e a população.

