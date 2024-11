Formatura do Projeto Bombeiros do Amanhã celebra conquistas e inclusão

Formatura do grupo / Divulgação

A formatura do Projeto "Bombeiros do Amanhã" emocionou alunos, familiares e autoridades, em evento realizado na noite de terça-feira (26), no Quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. O projeto, iniciado em 2019 e promovido pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de MS, tem como objetivo oferecer cidadania e inclusão social para adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Durante o ano, os participantes do projeto receberam aulas de diversas disciplinas, como iniciação musical, primeiros socorros, combate a incêndios, salvamento aquático, educação física, além de atividades culturais e lúdicas. A iniciativa busca fortalecer a relação entre o Corpo de Bombeiros e a comunidade local, promovendo a conscientização sobre a importância da proteção à vida e ao meio ambiente.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como a secretária de Assistência Social, Rose Bossay, e o comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Carlos Antônio Saldanha, que destacaram a importância do projeto na formação dos jovens.

"É com alegria que celebramos mais um ano de conquistas. Este projeto é fundamental para o futuro de nossas crianças e para a construção de uma cidade mais segura e consciente", afirmou Saldanha. Também participaram da solenidade o comandante do 3º GBM de Corumbá, Ten. Cel. Pablo Diego Barros, e outros representantes da comunidade.