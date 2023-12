Fortes chuvas em Angra dos Reis matam casal e desabrigam 312 pessoas

Yraci Santana, Arquivo Pessoal

As fortes chuvas que atingiram Angra dos Reis (RJ), na noite desta sexta-feira (8), mataram ao menos duas pessoas e desabrigaram outras 312.

Segundo o UOL, foram registrados 250 milímetros de chuva em 24 horas, o que provocou transbordamento de um rio no bairro do Bracuí — esse era o volume de precipitação previsto para todo o mês de dezembro em Angra.

Um casal de idosos que estava em um asilo privado no Bracuí morreu após a água invadir o imóvel.

A suspeita é que eles tenham morrido afogados, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do município. Pelo menos outros 25 idosos que estavam nolocal foram transferidos para outro espaço não atingido pelo temporal.

Ao menos mais 312 moradores desabrigados foram levados para as escolas José Luiz Ribeiro Reseck, no Frade, e Regina Célia, no Morro do Carmo.

O secretário de Defesa Civil de Angra, Fábio Júnior, informou que a prefeitura está fazendo avaliação de risco e monitorando moradores em situação de risco para levar para abrigos. Ainda há pontos de alagamento na cidade.