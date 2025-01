Fórum de Aquidauana abre processo seletivo para estágio

Fórum de Aquidauana abre vaga para estágio / Divulgação

O Fórum de Aquidauana está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. O estágio é destinado a candidatos regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Privadas, que estejam no 1º ou 2º ano do ensino médio ou no curso superior, do 1º ao antepenúltimo semestre.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Fórum, entre os dias 13 de janeiro e 21 de fevereiro de 2025, das 12h às 18h. Os interessados devem apresentar um documento de identidade oficial, título eleitoral (para maiores de 18 anos), comprovante de quitação com as obrigações militares (para candidatos maiores de 18 anos) e comprovante de matrícula em curso de ensino médio, técnico ou superior.

A prova objetiva, composta por 15 questões de múltipla escolha (5 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais), será realizada no dia 22 de fevereiro de 2025, das 8h às 10h, no Fórum de Aquidauana, localizado à Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Bairro Cidade Nova.

Os candidatos devem se apresentar com 30 minutos de antecedência, levando documento de identificação, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica.