Fórum de Mudanças Climáticas de MS está com inscrições abertas

Saul Schramm/Arquivo

Interessados em participar do II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, nos dias 27 e 28 de novembro, já podem fazer a inscrição totalmente gratuita e garantir assento no evento. O Fórum é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e será realizado no auditório do Sebrae (Serviço Brasileiro de Micros e Pequenas Empresas) em Campo Grande.



O governador Eduardo Riedel e o titular da Semadesc, Jaime Verruck, farão pronunciamentos na abertura detalhando os compromissos do Estado com a sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Importantes estudiosos do tema foram convidados para palestrar no evento, que contará ainda com rodadas de conversa e reuniões técnicas.



Nessa segunda edição do Fórum, a intenção é avançar no debate e criar "oportunidade para o fortalecimento das políticas ambientais em níveis estadual e municipal, a partir do momento em que propicia a troca de experiências e a integração de práticas sustentáveis", ponderou o secretário-executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette.



Haverá uma programação extensa com palestrantes renomados abordando diversos assuntos dentro do tema 'mudanças climáticas'. No primeiro dia (27) acontecem as palestras e no dia 28 as câmaras técnicas do Fórum se reúnem para discutir, dentro de um processo de mediação, a definição das principais diretrizes dos trabalhos e demais direcionamentos resultantes dos debates.



O I Fórum Estadual de Mudanças Climáticas foi realizado em abril deste ano, também em Campo Grande, e teve como um dos principais palestrantes o pesquisador Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Em sua exposição, Vargas ofereceu elementos para provocar uma reflexão sobre a postura que o Brasil e outros países tropicais devem adotar nos fóruns mundiais que criam as regras ambientais. Vargas salientou que o Brasil tem muito a oferecer para o equilíbrio mundial das emissões de GEE (gases do Efeito Estufa), no entanto é tratado como parte do problema.



Serviço:



II Fórum Estadual de Mudanças Climáticas.

Data: 27 e 28 de novembro de 2024.

Local: Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, 1661, Campo Grande – MS.

Inscrições: acesse o site oficial do evento.