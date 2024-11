Fórum Estadual discute a importância estratégica do Terceiro Setor

Divulgação

Dirigentes e técnicos de Organizações da Sociedade Civil, as OSCs, terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre o terceiro setor em evento na quarta-feira (6). O 6° Fórum Estadual do Terceiro Setor será realizado a partir das 7h30 no auditório da Receita Federal, em Campo Grande. O Fórum Organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), por meio da Superintendência do Terceiro Setor (Sutes).



A necessidade de debate entre as OSC's é uma necessidade constante, e o fórum busca proporcionar uma formação estratégica para que essas organizações possam garantir previsibilidade financeira e assegurar a continuidade de suas ações. De acordo com a Sutes, a eficiência nesse processo é essencial para a sustentabilidade do Terceiro Setor.



“Essa iniciativa atende às necessidades das OSC's de Mato Grosso do Sul. Seguimos apoiando e intensificando o suporte às instituições que desempenham trabalhos relevantes para a nossa sociedade”, destaca Patrícia Cozzolino, titular da Sead.



O principal objetivo do evento é fortalecer as OSC's em Mato Grosso do Sul, além de fomentar discussões sobre o cenário atual, dificuldades e desafios das organizações. O fórum também busca promover debates sobre a sustentabilidade do Terceiro Setor e ampliar o acesso das OSC's a novos parceiros e oportunidades de financiamento.



Aberto a todo o público ligado ao Terceiro Setor, o evento é voltado especialmente para presidentes, técnicos, gestores e representantes das OSC's, além de servidores municipais dos 79 municípios do Estado. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3318-4178.