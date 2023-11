Frejat encerra Festival América do Sul com show dançante e saudosista

Frejat se apresentou no FAS / Bruno Rezende, Governo de MS

Um flashback da vida das pessoas. Assim, o próprio Frejat descreveu o show dançante e saudosista que apresentou neste domingo (12), em Corumbá, no encerramento do Festival América do Sul 2023.



“Ideologia”, “Malandragem”, “Por você”, “Bete Balanço” e “Exagerado” foram apenas alguns dos sucessos cantados por um dos maiores rockeiros brasileiros em atividade, diante do público visivelmente emocionado.



Frejat passeou por hits que marcaram a carreira dele e a vida de muita gente. “Puro Êxtase”, “Me dê um motivo”, “Poeta”, “Codinome”, “Amor meu Grande Amor” e “Amor pra recomeçar” também tiveram espaço na apresentação.



Cultura para todos



Pouco antes de subir ao palco, ele já havia avisado. “Será um show dançante, para as pessoas se divertirem”.



Em conversa com a Assessoria de Comunicação do FAS 2023, Frejat defendeu o incentivo à cultura por meio de festivais que levam arte e cultura gratuita à população.

“O incentivo à cultura como um todo, em todas as formas, é sempre muito positivo porque a arte é uma coisa que faz as pessoas refletirem sobre sua própria existência. Por outro lado, tem o entretenimento, essa coisa de relaxar, de curtir”, defendeu.



Frejat falou ainda da importância da pluralidade do evento realizado no coração do Pantanal. “O fato de o Festival ter várias formas de arte, não só a música, é muito bom, é muito positivo, e o fato de ter vários países envolvidos mais ainda porque isso mostra para a gente que existem coisas diferentes, que a gente pode se interessar”.



