Frente fria avança e Aquidauana deve registrar 10°C na próxima semana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Antes disso, o frio já começa a ser sentido a partir da próxima segunda-feira (30), quando os termômetros devem marcar mínima de 14°C e máxima de 19°C em Aquidauana. A queda continua na quarta-feira (3), com temperatura mínima prevista de 13°C.

Uma nova frente fria avança sobre o Mato Grosso do Sul, trazendo queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do estado, incluindo Aquidauana. Segundo previsões do Climatempo, a cidade pantaneira poderá registrar mínima de 10°C no próximo sábado, dia 5 de julho, com máxima de apenas 17°C.

O alerta para declínio de temperatura emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi renovado e está em vigor desde domingo (29), com validade até segunda-feira (30). O aviso abrange cerca de 63 municípios sul-mato-grossenses, exceto a região do Bolsão e o norte do estado.

Enquanto isso, outras cidades também enfrentam temperaturas baixas. Em Campo Grande, por exemplo, as manhãs serão geladas na próxima semana, com mínimas de 14°C na segunda-feira e de 11°C na quinta-feira (3). Em Ponta Porã e Amambai, na região de fronteira, os termômetros devem chegar a 7°C.

Já nas regiões pantaneiras e sudoeste, como Porto Murtinho e Corumbá, as mínimas variam entre 11°C e 14°C, com previsão de queda mais intensa na quinta-feira.

Apesar do tempo seco predominante, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta que o avanço da frente fria, associado ao transporte de calor e umidade, pode provocar instabilidades pontuais, embora a previsão de chuva ainda não seja concreta.

A população de Aquidauana deve se preparar para enfrentar um dos períodos mais frios do ano até agora, com atenção especial a idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

