Frente fria avança e Aquidauana registra volume de 90 milímetros de chuva

Dia chuvoso em Aquidauana / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Mato Grosso do Sul permanece instável devido o avanço da frente fria, atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados. A estação de pluviômetro do Jornal O Pantaneiro registra acumulado de 90 milímetros de chuva entre a noite de segunda-feira, 17, e esta terça-feira, 18.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para previsão de mais chuva nas próximas horas. A frente fria se afasta do Estado apenas na quinta-feira, 20, e o tempo volta a ficar estável com sol e variação da nebulosidade.

Prepara o casaco

A partir de quarta-feira, 19, as temperaturas estarão em queda, principalmente na região sul do estado, onde as temperaturas mínimas devem ficar entre 11/15°C e máximas de até 24°C. Nas regiões norte, bolsão e pantaneira são esperadas mínimas de 14 a 16°C e máximas de até 26°C.

No feriado de Tiradentes e no próximo final de semana, são previstas temperaturas mínimas mais baixas, com valores entre 10 e 12°C em Mato Grosso do Sul.