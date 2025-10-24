Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:23

Frente fria chega e derruba temperaturas em Aquidauana neste domingo

Previsão indica possibilidade de chuvas na região

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 14:16

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos. Depois de um sábado (25) marcado por forte calor, com mínima de 25°C e máxima de até 40°C, o avanço de uma frente fria promete mudar o tempo na região a partir de domingo (26), conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

No sábado, o sol predomina durante boa parte do dia, mas há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite. O calor intenso deve ser sentido especialmente nas áreas pantaneiras, onde os termômetros podem chegar a 41°C. O calor e a umidade vindos do norte do país, somados à aproximação da frente fria e à presença de uma área de baixa pressão, aumentam as chances de pancadas de chuva e até tempestades localizadas, com rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Já no domingo (26), a mudança será brusca: a mínima prevista é de 25°C e a máxima não deve passar dos 28°C. A chegada da frente fria intensifica as instabilidades, favorecendo a ocorrência de chuvas moderadas e queda nas temperaturas em grande parte do estado.

Na segunda-feira (27), o tempo deve continuar ameno em Aquidauana, com mínima de 23°C e máxima de 31°C. A expectativa é de ventos variando entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas mais fortes em alguns pontos.

O Cemtec alerta para possíveis acumulados de chuva significativos, que podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul de Mato Grosso do Sul.

