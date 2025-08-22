Frente fria derruba temperaturas em Aquidauana no fim de semana

Após sábado de calor intenso, domingo deve registrar mínima de apenas 13°C, provocada por avanço de frente fria
Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)
Aquidauana deve enfrentar uma mudança brusca nas condições climáticas neste fim de semana, com queda acentuada nas temperaturas a partir de domingo (24). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a virada no tempo está associada ao avanço de uma frente fria que atinge o estado entre os dias 23 e 25 de agosto.
Neste sábado (23), os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 37°C, mantendo o padrão de calor. No entanto, no domingo, a máxima despenca para 23°C, com mínima prevista de 13°C em Aquidauana.
O Cemtec explica que a queda está relacionada à atuação de uma frente fria combinada ao transporte de calor e umidade, o que favorece o aumento da nebulosidade e a possibilidade de chuvas, com risco de tempestades localizadas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Há ainda a influência de áreas de baixa pressão atmosférica e cavados, que reforçam a instabilidade, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado.
Entre os dias 24 e 26 de agosto, as temperaturas devem continuar em declínio em grande parte do estado, com mínimas entre 7°C e 9°C no sul de Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades, os termômetros podem marcar valores ainda mais baixos, entre 5°C e 7°C.
Para as regiões pantaneira e sudoeste, onde se localiza Aquidauana, as mínimas devem variar entre 9°C e 16°C, com máximas entre 17°C e 23°C. A previsão também alerta para ventos de sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo haver rajadas superiores a esse valor.
