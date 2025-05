Frente fria intensa avança pelo Sul e pode provocar neve e geada

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma nova frente fria deve atingir o Rio Grande do Sul entre os dias 27 e 28 de maio, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sistema trará chuvas, ventos e uma queda acentuada de temperatura em diversas regiões do país.

De acordo com o boletim do Inmet, o choque entre as massas de ar quente e frio pode provocar condições de tempo severo, inicialmente nos estados do Sul e em áreas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A previsão é de temperaturas mínimas entre 3°C e 5°C em diversas cidades sulistas.

A intensa massa de ar frio que acompanha a frente fria deve se espalhar para áreas de latitudes mais baixas, alcançando também Rondônia, Acre e partes do Amazonas. O fenômeno está sendo classificado como o episódio de “friagem” mais intenso registrado este ano na Amazônia.

Há possibilidade de formação de geada em grande parte da Região Sul, incluindo também áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Em pontos isolados das serras gaúcha e catarinense, pode ocorrer neve na próxima quinta-feira (29), especialmente se houver precipitação mesmo que leve durante o período de frio mais intenso.

Além do Sul, o ar polar poderá provocar quedas de temperatura também no estado de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, aumentando a sensação de frio nas regiões Sudeste e Centro-Oeste ao longo da semana.

O Inmet reforça a importância de acompanhamento das atualizações meteorológicas e de medidas de precaução, sobretudo para agricultores, populações vulneráveis e setores sensíveis ao clima.

*Com informações do site Agência Brasil

