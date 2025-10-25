Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 13:42

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Frente fria muda o tempo e traz chuva para Aquidauana neste domingo

Após sábado de até 40°C, temperatura deve cair e chuva ganha força na região

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 12:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Chuva com ventos fortes / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter um fim de semana de fortes contrastes climáticos. Depois de um sábado (25) de calor intenso, com máximas de até 40°C e mínima de 25°C, a chegada de uma frente fria promete mudar o tempo na região a partir de domingo (26), conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

No domingo, a mudança será brusca: a mínima prevista é de 25°C e a máxima não deve passar dos 28°C. O avanço da frente fria deve trazer chuvas moderadas, acompanhadas de queda de temperatura em boa parte do estado.

Na segunda-feira (27), o tempo segue mais ameno, com variação entre 23°C e 31°C. O Cemtec também alerta para ventos entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais fortes em pontos isolados.

Há possibilidade de acumulados de chuva acima de 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul de Mato Grosso do Sul. A orientação é para que a população fique atenta a condições adversas, como ventos intensos e eventual alagamento em áreas urbanas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Economia

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Serviços

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Notificações foram enviadas por aplicativo ou extrato bancário

Tempo

Frente fria chega e derruba temperaturas em Aquidauana neste domingo

Publicidade

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões

ÚLTIMAS

Saúde

Centro de Endoscopia Avançada do HR alerta para riscos da ingestão de cáusticos

Produtos como soda cáustica, desentupidor, alvejante e limpa-forno fazem parte da rotina de limpeza

Economia

Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo