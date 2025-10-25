Frente fria muda o tempo e traz chuva para Aquidauana neste domingo

Chuva com ventos fortes / O Pantaneiro

Aquidauana deve ter um fim de semana de fortes contrastes climáticos. Depois de um sábado (25) de calor intenso, com máximas de até 40°C e mínima de 25°C, a chegada de uma frente fria promete mudar o tempo na região a partir de domingo (26), conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

No domingo, a mudança será brusca: a mínima prevista é de 25°C e a máxima não deve passar dos 28°C. O avanço da frente fria deve trazer chuvas moderadas, acompanhadas de queda de temperatura em boa parte do estado.

Na segunda-feira (27), o tempo segue mais ameno, com variação entre 23°C e 31°C. O Cemtec também alerta para ventos entre 40 e 60 km/h, com rajadas mais fortes em pontos isolados.

Há possibilidade de acumulados de chuva acima de 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul de Mato Grosso do Sul. A orientação é para que a população fique atenta a condições adversas, como ventos intensos e eventual alagamento em áreas urbanas.

