Frente fria muda o tempo em Aquidauana a partir deste domingo

Aquidauana e outras regiões de Mato Grosso do Sul devem sentir os efeitos de uma nova frente fria a partir deste domingo (22), conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A mudança no tempo trará aumento de nebulosidade, possibilidade de chuvas fracas a moderadas e risco de tempestades isoladas com raios e ventos fortes, principalmente nas áreas do sul do Estado.

Na segunda-feira (23), a chegada de uma massa de ar frio provocará uma acentuada queda nas temperaturas. Segundo o Cemtec, o fenômeno será caracterizado como “mínima invertida”, quando o dia começa com temperaturas mais elevadas e vai esfriando ao longo das horas.

A terça-feira (24) deve ser o dia mais frio do período, com temperaturas mínimas previstas entre 0°C e 2°C, e possibilidade de geada em algumas regiões, especialmente no sul do estado.

Previsão de temperaturas:

Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 4°C e 15°C; máximas de 19°C a 27°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 8°C a 19°C; máximas de 20°C a 30°C

Bolsão, leste e norte: mínimas de 10°C a 16°C; máximas de 24°C a 31°C

Campo Grande: mínimas de 10°C a 18°C; máximas de 22°C a 28°C

Os ventos também devem mudar de direção ao longo da segunda-feira, passando de norte para sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas ainda mais intensas em pontos isolados.

O Cemtec alerta ainda para a chegada de uma nova frente fria entre os dias 26 e 27 de junho, que deve reforçar o ar gelado e manter as temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul até o fim do mês.

