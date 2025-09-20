Acessibilidade

20 de Setembro de 2025 • 12:27

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir de domingo

Até a virada no tempo, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar seguem sendo destaque

Redação

Publicado em 20/09/2025 às 08:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo quente e seco em todo MS / Governo do Estado

O tempo firme com sol e calor intenso deve predominar em Mato Grosso do Sul até o sábado (20). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar seguem sendo destaque, elevando o risco de incêndios florestais no Estado. A partir de domingo (21), porém, uma frente fria avança sobre a região e muda o cenário, trazendo chuvas, tempestades e queda acentuada nas temperaturas.

A previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O calor será intenso, com temperaturas que podem atingir entre 38°C e 40°C em diversas regiões.

A umidade relativa do ar deve cair para níveis críticos, variando entre 10% e 30%, especialmente nas horas mais quentes do dia, o que exige atenção redobrada quanto ao risco de incêndios. Apesar do tempo seco, o forte aquecimento diurno pode favorecer pancadas isoladas de chuva, mas de forma rápida e pontual.

As regiões sul, cone-sul e Grande Dourados terão mínimas entre 18°C e 24°C e máximas entre 33°C e 37°C. Já no sudoeste e Pantanal varia entre 24°C e até 40°C. Para o Bolsão, leste e norte
tem mínimas entre 19°C e 26°C e máximas de 35°C a 38°C. Na Capital fica entre 25°C e 36°C.

Em grande parte do Estado, os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade de 40 a 60 km/h, e podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.

Domingo (21) e segunda-feira (22)

O domingo ainda começa com sol e temperaturas elevadas, mas entre a tarde e a noite a frente fria avança pelo Estado, provocando aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades. Entre o final do domingo e ao longo da segunda-feira, há risco de temporais acompanhados de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas (raios) e, de forma localizada, queda de granizo.

Esse cenário resulta da combinação entre a frente fria, o transporte de ar quente e úmido da região Norte, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.

Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm/24h, principalmente no centro-sul do Estado. Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair de forma acentuada a partir da segunda-feira (22).

Recomendações

•Fique atento aos alertas da Defesa Civil e serviços meteorológicos.
•Evite áreas de risco durante tempestades e não se abrigue sob árvores.
•Mantenha-se informado sobre as condições do tempo e programe-se para possíveis transtornos.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Semana Nacional de Trânsito 2025 é aberta oficialmente em Aquidauana

Serviços

Governo de MS dá 30% de desconto no ITCD para doações à vista

Serviços

Mutirão leva cidadania e direitos a trabalhadoras rurais em Nioaque

Evento acontece na Câmara Municipal, com emissão de documentos e acesso a créditos

Justiça

Justiça condena app de delivery por constrangimento a consumidor

Publicidade

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

ÚLTIMAS

Evento

FLIB 2025: confira as atrações do fim de semana

A Feira Literária de Bonito segue até domingo

Polícia

Adolescente aciona PM após descobrir que bicicleta comprada era furtada em Miranda

A vítima havia comprado jovem bike por R$ 500

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo