Frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir de domingo

Tempo quente e seco em todo MS / Governo do Estado

O tempo firme com sol e calor intenso deve predominar em Mato Grosso do Sul até o sábado (20). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar seguem sendo destaque, elevando o risco de incêndios florestais no Estado. A partir de domingo (21), porém, uma frente fria avança sobre a região e muda o cenário, trazendo chuvas, tempestades e queda acentuada nas temperaturas.



A previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O calor será intenso, com temperaturas que podem atingir entre 38°C e 40°C em diversas regiões.



A umidade relativa do ar deve cair para níveis críticos, variando entre 10% e 30%, especialmente nas horas mais quentes do dia, o que exige atenção redobrada quanto ao risco de incêndios. Apesar do tempo seco, o forte aquecimento diurno pode favorecer pancadas isoladas de chuva, mas de forma rápida e pontual.



As regiões sul, cone-sul e Grande Dourados terão mínimas entre 18°C e 24°C e máximas entre 33°C e 37°C. Já no sudoeste e Pantanal varia entre 24°C e até 40°C. Para o Bolsão, leste e norte

tem mínimas entre 19°C e 26°C e máximas de 35°C a 38°C. Na Capital fica entre 25°C e 36°C.



Em grande parte do Estado, os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade de 40 a 60 km/h, e podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.



Domingo (21) e segunda-feira (22)



O domingo ainda começa com sol e temperaturas elevadas, mas entre a tarde e a noite a frente fria avança pelo Estado, provocando aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades. Entre o final do domingo e ao longo da segunda-feira, há risco de temporais acompanhados de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas (raios) e, de forma localizada, queda de granizo.



Esse cenário resulta da combinação entre a frente fria, o transporte de ar quente e úmido da região Norte, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.



Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm/24h, principalmente no centro-sul do Estado. Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair de forma acentuada a partir da segunda-feira (22).



Recomendações



•Fique atento aos alertas da Defesa Civil e serviços meteorológicos.

•Evite áreas de risco durante tempestades e não se abrigue sob árvores.

•Mantenha-se informado sobre as condições do tempo e programe-se para possíveis transtornos.



*Com informações da Comunicação do Governo de MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!