Frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir de domingo

Até a virada no tempo, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar seguem sendo destaque
Tempo quente e seco em todo MS / Governo do Estado
O tempo firme com sol e calor intenso deve predominar em Mato Grosso do Sul até o sábado (20). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar seguem sendo destaque, elevando o risco de incêndios florestais no Estado. A partir de domingo (21), porém, uma frente fria avança sobre a região e muda o cenário, trazendo chuvas, tempestades e queda acentuada nas temperaturas.
A previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O calor será intenso, com temperaturas que podem atingir entre 38°C e 40°C em diversas regiões.
A umidade relativa do ar deve cair para níveis críticos, variando entre 10% e 30%, especialmente nas horas mais quentes do dia, o que exige atenção redobrada quanto ao risco de incêndios. Apesar do tempo seco, o forte aquecimento diurno pode favorecer pancadas isoladas de chuva, mas de forma rápida e pontual.
As regiões sul, cone-sul e Grande Dourados terão mínimas entre 18°C e 24°C e máximas entre 33°C e 37°C. Já no sudoeste e Pantanal varia entre 24°C e até 40°C. Para o Bolsão, leste e norte
tem mínimas entre 19°C e 26°C e máximas de 35°C a 38°C. Na Capital fica entre 25°C e 36°C.
Em grande parte do Estado, os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade de 40 a 60 km/h, e podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.
Domingo (21) e segunda-feira (22)
O domingo ainda começa com sol e temperaturas elevadas, mas entre a tarde e a noite a frente fria avança pelo Estado, provocando aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades. Entre o final do domingo e ao longo da segunda-feira, há risco de temporais acompanhados de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas (raios) e, de forma localizada, queda de granizo.
Esse cenário resulta da combinação entre a frente fria, o transporte de ar quente e úmido da região Norte, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.
Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm/24h, principalmente no centro-sul do Estado. Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair de forma acentuada a partir da segunda-feira (22).
Recomendações
•Fique atento aos alertas da Defesa Civil e serviços meteorológicos.
•Evite áreas de risco durante tempestades e não se abrigue sob árvores.
•Mantenha-se informado sobre as condições do tempo e programe-se para possíveis transtornos.
*Com informações da Comunicação do Governo de MS
