Frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul neste fim de semana

Os ventos variam de 40 a 60 quilômetros por hora / Bruno Rezende/Secom/Arquivo

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por mudanças nas condições climáticas, conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A partir desta sexta-feira, 6 de junho, o tempo terá sol, variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas em diferentes regiões do estado.

Apesar da presença de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo firme em boa parte do Estadi, a aproximação de cavados em níveis médios da atmosfera e de uma frente fria poderá provocar instabilidades, principalmente nas regiões sul e leste.

As manhãs seguem com temperaturas amenas, variando entre 18 e 21 graus Celsius na maioria das cidades. Ao longo do dia, o calor e o transporte de umidade elevam os termômetros, com máximas que podem ultrapassar os 30 graus, especialmente nas regiões norte, leste e pantaneira. Os ventos variam de 40 a 60 quilômetros por hora, com possibilidade de rajadas mais intensas em pontos isolados.

Mudança no tempo no sábado

No sábado, 7 de junho, o tempo começa com sol, mas ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade em grande parte do estado. A previsão indica chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades localizadas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As mudanças ocorrem devido à chegada de uma frente fria combinada com uma área de baixa pressão atmosférica, o transporte de calor e umidade e o avanço de cavados em níveis médios da atmosfera.

No domingo, 8 de junho, os efeitos do sistema ganham força. Estão previstos os maiores acumulados de chuva do fim de semana, com volumes que podem atingir até 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões sudeste e leste do estado. As temperaturas começam a cair, principalmente nas regiões sul e sudeste, onde as mínimas podem chegar aos 14 graus.

Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 15 e 18 graus, máximas de 21 a 29 graus

Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 17 e 23 graus, máximas de 24 a 31 graus

Bolsão, leste e norte: mínimas entre 17 e 21 graus, máximas de 29 a 32 graus

Campo Grande: mínimas entre 18 e 20 graus, máximas de 29 a 31 graus

A tendência entre os dias 9 e 12 de junho é de queda significativa nas temperaturas com a chegada de uma massa de ar frio. Na metade sul do estado, os termômetros podem registrar entre 7 e 12 graus nas primeiras horas do dia, com sensação térmica ainda mais baixa nas áreas mais elevadas. Existe a possibilidade de geadas fracas em pontos isolados.

