Frente fria muda temperatura e Aquidauana tem fim de tarde nublada

Céu de Aquidauana nesta tarde / O Pantaneiro

Como previsto pela meteorologia, o tempo começa a mudar em Aquidauana na tarde desta quarta-feira, 12, com céu nublado e queda nas temperaturas.

A quebra do período de estiagem está associado a chegada de uma nova frente fria, aliado ao intenso fluxo de

calor e umidade que favorece a formação de nuvens e chuvas. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), após a passagem da massa de ar frio, é esperado queda mais acentuada das temperaturas a partir de quinta-feira, 13.

Aquidauana deve registrar mínima de 12°C e máxima de 25°C, além de chances de chuva ao longo do dia.

A condição favorece ventos no quadrante sul com valores entre 30 e 50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Frio intenso

As menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira, 14, e no sábado, 15, entre 5 e 8°C, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

"Contudo, pode-se esperar valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3 e 5°C. Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 6 e 8°C", detalha o monitoramento.