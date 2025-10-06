Frente fria traz alívio e terça-feira terá máxima de 27°C em Aquidauana

Possibilidade de chuva na região / O Pantaneiro

Depois de uma sequência de dias de calor intenso, Aquidauana deve amanhecer com temperaturas mais amenas nesta terça-feira (7). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a mínima prevista é de 20°C e a máxima não deve passar dos 27°C, marcando uma pausa no forte calor que tem predominado na região pantaneira.

O alívio é resultado da chegada de uma frente fria, que avança sobre o estado entre segunda e terça-feira, trazendo aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. O fenômeno está associado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, que interage com o transporte de ar quente e úmido vindo da Amazônia.

Conforme o Cemtec, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes e raios, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso do Sul. Os ventos devem soprar do quadrante sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo registrar rajadas mais fortes em pontos isolados.

Com a passagem da frente fria, o tempo tende a ficar mais encoberto e agradável ao longo do dia. Essa condição contrasta com as temperaturas registradas nos últimos dias, quando os termômetros chegaram próximos aos 40°C em várias cidades do estado, incluindo Aquidauana.

No entanto, o refresco deve durar pouco. Já na quarta-feira (8), o calor retorna com força, com mínima de 19°C e máxima de 32°C, segundo o boletim do Cemtec. A partir de quinta (9), o sol volta a predominar e a máxima pode atingir 34°C, o que indica um novo período de tempo firme e seco.

