Frente fria traz risco de temporais e ventos de até 100 km/h em Aquidauana

Defesa Civil alerta para chuvas intensas, granizo e queda de temperatura nesta segunda
Volume intenso de chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro
A Defesa Civil emitiu alerta para a população de Aquidauana sobre a previsão de chuvas intensas, ventos fortes que podem chegar a 100 km/h, queda de granizo, alagamentos e danos em plantações nas próximas horas. O aviso está ligado à atuação de uma frente fria sobre o estado de Mato Grosso do Sul, prevista para esta segunda-feira (22).
Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a combinação entre o sistema de baixa pressão atmosférica, o transporte de ar quente e úmido e a chegada da frente fria favorece a formação de tempestades com raios, rajadas intensas de vento e granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24h, principalmente na região centro-sul do estado, onde Aquidauana está localizada.
Além da instabilidade, está prevista uma queda acentuada de temperaturas ao longo do dia. Em algumas áreas, poderá ocorrer a chamada temperatura mínima invertida, quando as menores temperaturas são registradas no fim do dia.
Previsão de temperaturas:
Os ventos devem soprar do quadrante sul, com velocidades médias entre 60 e 80 km/h, podendo ultrapassar os 100 km/h em pontos isolados, o que aumenta o risco de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.
A Defesa Civil orienta os moradores de Aquidauana a evitarem áreas de risco, manterem-se longe de estruturas frágeis durante os ventos fortes e acionarem o serviço pelo telefone 199 em caso de emergência.
