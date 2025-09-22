Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 15:58

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Frente fria traz risco de temporais e ventos de até 100 km/h em Aquidauana

Defesa Civil alerta para chuvas intensas, granizo e queda de temperatura nesta segunda

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 15:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Volume intenso de chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A Defesa Civil emitiu alerta para a população de Aquidauana sobre a previsão de chuvas intensas, ventos fortes que podem chegar a 100 km/h, queda de granizo, alagamentos e danos em plantações nas próximas horas. O aviso está ligado à atuação de uma frente fria sobre o estado de Mato Grosso do Sul, prevista para esta segunda-feira (22).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a combinação entre o sistema de baixa pressão atmosférica, o transporte de ar quente e úmido e a chegada da frente fria favorece a formação de tempestades com raios, rajadas intensas de vento e granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24h, principalmente na região centro-sul do estado, onde Aquidauana está localizada.

Além da instabilidade, está prevista uma queda acentuada de temperaturas ao longo do dia. Em algumas áreas, poderá ocorrer a chamada temperatura mínima invertida, quando as menores temperaturas são registradas no fim do dia.

Previsão de temperaturas:

  • Regiões sul, sudoeste, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 11°C e 16°C e máximas de 22°C a 27°C
  • Região pantaneira (incluindo Aquidauana): mínimas entre 18°C e 21°C e máximas de até 31°C
  • Regiões do bolsão, leste e norte: mínimas entre 16°C e 20°C e máximas entre 30°C e 35°C
  • Campo Grande: mínimas entre 16°C e 18°C e máximas até 30°C

Os ventos devem soprar do quadrante sul, com velocidades médias entre 60 e 80 km/h, podendo ultrapassar os 100 km/h em pontos isolados, o que aumenta o risco de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

A Defesa Civil orienta os moradores de Aquidauana a evitarem áreas de risco, manterem-se longe de estruturas frágeis durante os ventos fortes e acionarem o serviço pelo telefone 199 em caso de emergência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

UEMSVest

UEMS abre 871 vagas para o vestibular 2026

Geral

Mega-Sena acumula em R$ 48 milhões

Inmet

Previsão indica chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Máxima chega aos 39ºC e ainda há previsão de chuvas isoladas em Aquidauana

Previsão indica chuvas e máxima de 39ºC hoje em Aquidauana

Há previsão de chuvas e máxima de 40ºC em Aquidauana

Policial

Jovem morre após colisão de moto com carro em Rio Verde

Publicidade

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso com 22,5 kg de maconha em ônibus na BR-262

Droga foi localizada dentro da bagagem do passageiro após fiscalização da polícia

Boletim

Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá

Em agosto, foram realizados 36 atendimentos a munícipes, 18 interdições de vias para eventos, 33 intervenções em portas de escolas e 25 denúncias de transporte irregular atendidas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo