Frente fria traz risco de temporais e ventos de até 100 km/h em Aquidauana

Volume intenso de chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A Defesa Civil emitiu alerta para a população de Aquidauana sobre a previsão de chuvas intensas, ventos fortes que podem chegar a 100 km/h, queda de granizo, alagamentos e danos em plantações nas próximas horas. O aviso está ligado à atuação de uma frente fria sobre o estado de Mato Grosso do Sul, prevista para esta segunda-feira (22).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a combinação entre o sistema de baixa pressão atmosférica, o transporte de ar quente e úmido e a chegada da frente fria favorece a formação de tempestades com raios, rajadas intensas de vento e granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24h, principalmente na região centro-sul do estado, onde Aquidauana está localizada.

Além da instabilidade, está prevista uma queda acentuada de temperaturas ao longo do dia. Em algumas áreas, poderá ocorrer a chamada temperatura mínima invertida, quando as menores temperaturas são registradas no fim do dia.

Previsão de temperaturas:

Regiões sul, sudoeste, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 11°C e 16°C e máximas de 22°C a 27°C

Região pantaneira (incluindo Aquidauana): mínimas entre 18°C e 21°C e máximas de até 31°C

Regiões do bolsão, leste e norte: mínimas entre 16°C e 20°C e máximas entre 30°C e 35°C

Campo Grande: mínimas entre 16°C e 18°C e máximas até 30°C

Os ventos devem soprar do quadrante sul, com velocidades médias entre 60 e 80 km/h, podendo ultrapassar os 100 km/h em pontos isolados, o que aumenta o risco de quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

A Defesa Civil orienta os moradores de Aquidauana a evitarem áreas de risco, manterem-se longe de estruturas frágeis durante os ventos fortes e acionarem o serviço pelo telefone 199 em caso de emergência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!