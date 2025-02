Frente Parlamentar debate impactos da ratificação nos imóveis rurais

No próximo dia 25 de fevereiro de 2025, o Plenarinho Nelito Câmara será o cenário de um encontro decisivo para o futuro dos imóveis rurais em Mato Grosso do Sul. A Frente Parlamentar de Limites, Divisas Territoriais e Regularização Fundiária, sob a coordenação do deputado estadual Renato Câmara (MDB), convoca seus membros titulares e suplentes para uma reunião que promete esclarecer os desafios e oportunidades trazidos pela ratificação da faixa de fronteira.

O evento, que terá início às 14h30, abrirá com a apresentação e posse dos novos membros da frente, reforçando o compromisso com a renovação e a eficácia nas políticas de gestão territorial. Em seguida, o destaque da programação será a palestra “O Impacto da Ratificação da Faixa de Fronteira nos Imóveis Rurais de Mato Grosso do Sul”. Ministrada pelo engenheiro agrimensor e atual gerente de Regularização Fundiária e Cartografia da Agraer, Jadir Bocato, a apresentação oferecerá uma análise técnica aprofundada dos efeitos que a definição dos limites pode causar no setor rural, abrangendo questões de segurança jurídica, ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável.

Esta iniciativa surge em um momento em que o debate sobre a regularização fundiária e a definição de limites territoriais ganha cada vez mais relevância para a economia e a estabilidade social do estado. Ao promover a integração entre parlamentares e especialistas, a reunião pretende delinear diretrizes estratégicas que possam orientar futuras ações legislativas e administrativas, contribuindo para a modernização das políticas públicas voltadas à área rural.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

