Frente Parlamentar do Leite realiza reunião nesta terça-feira

A Frente Parlamentar do Leite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), presidida e coordenada pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB), realiza a primeira reunião ordinária deste ano. O encontro será na próxima terça-feira (7), a partir das 13h30, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

O evento pode ser acompanhado pelas mídias sociais oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e pelo Portal da ALEMS. Também pode ser conferido pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS. E ainda pela transmissão da Rádio ALEMS - FM 105.5.

Pautas

Câmara irá apresentar aos membros da Frente Parlamentar o esboço de três projetos importantes para fortalecer a atividade leiteira em Mato Grosso do Sul. As propostas criam o Programa de Distribuição de Leite nas Escolas Estaduais, o Programa Vale leite e o Programa de Melhoria Genética do Rebanho Leiteiro. Também será debatido sobre o 2° Seminário do Leite e Leite da Manhã, previstos para acontecer no dia 4 de junho.

“Recentemente, apresentamos as propostas para o governador Eduardo Riedel. São ações concretas para que juntos, Assembleia Legislativa, Estado, cadeia produtiva e a Frente Parlamentar, possam dar uma resposta de apoio aos produtores de leite e revigorar esta atividade e, simultaneamente, garantir o funcionamento das indústrias lácteas”, destacou o deputado.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul