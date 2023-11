Frente Parlamentar Invasão Zero dará posse aos membros na próxima quarta-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) convida para a posse dos membros da Frente Parlamentar Invasão Zero, marcada para a próxima quarta-feira, 29 de novembro, às 8 horas, na Sala da Presidência.

O evento foi proposto é do deputado estadual Coronel David (PL), proponente da nova frente que foi aprovada por unanimidade em 7 de novembro. O objetivo central do grupo de trabalho é debater, propor soluções e acompanhar a implementação de políticas públicas para combater invasões de propriedades, tanto em áreas rurais quanto urbanas no Estado.

“Será um grande fórum de debates e ações para que o Mato Grosso do Sul não conviva com esta questão das invasões de terras e que o direito de propriedade seja respeitado por aqui. A principal intenção de minha iniciativa é levar a paz ao campo”, afirma Coronel David.

Foram convidados representantes da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Associação dos Criadores do MS (Acrisul), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce e representantes indígenas e do Movimento Sem Terra (MST).

O evento é aberto ao público e à imprensa e terá a cobertura pelos canais oficiais de Comunicação pela TV ALEMS (canal aberto 7.2 ou fechado pelo Canal 9 da NET), Rádio ALEMS (canal aberto FM 105.5) e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. A ALEMS fica na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande – primeiro prédio da entrada da Avenida Mato Grosso.