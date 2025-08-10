Acessibilidade

10 de Agosto de 2025 • 11:32

Frio marca manhã em Aquidauana com mínima de 7°C

A máxima prevista será de 22°C

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 07:17

Atualizado em 10/08/2025 às 07:44

Temperaturas geladas em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Aquidauana registrou 7°C nas primeiras horas deste domingo (10), segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A previsão indica máxima de 22°C, com tempo estável, sol e variação de nebulosidade.

O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

O Cemtec aponta que as temperaturas mínimas no estado variam entre 3°C e 5°C, podendo chegar próximo de 0°C em algumas localidades, especialmente na região sul, onde há possibilidade de geada. Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 3°C e 6°C, com máximas de 15°C a 23°C.

Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros variam de 6°C a 13°C nas mínimas e 18°C a 25°C nas máximas. No bolsão, leste e norte, as mínimas variam entre 5°C e 11°C, enquanto as máximas ficam entre 19°C e 25°C. Em Campo Grande, a previsão é de mínimas entre 5°C e 8°C e máximas entre 18°C e 22°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e podem ter rajadas acima desse valor em pontos isolados.

