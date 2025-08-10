Frio marca manhã em Aquidauana com mínima de 7°C

Temperaturas geladas em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Aquidauana registrou 7°C nas primeiras horas deste domingo (10), segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A previsão indica máxima de 22°C, com tempo estável, sol e variação de nebulosidade.

O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

O Cemtec aponta que as temperaturas mínimas no estado variam entre 3°C e 5°C, podendo chegar próximo de 0°C em algumas localidades, especialmente na região sul, onde há possibilidade de geada. Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 3°C e 6°C, com máximas de 15°C a 23°C.

Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros variam de 6°C a 13°C nas mínimas e 18°C a 25°C nas máximas. No bolsão, leste e norte, as mínimas variam entre 5°C e 11°C, enquanto as máximas ficam entre 19°C e 25°C. Em Campo Grande, a previsão é de mínimas entre 5°C e 8°C e máximas entre 18°C e 22°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e podem ter rajadas acima desse valor em pontos isolados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!