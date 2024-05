Fumaça de incêndio cobre bairros de Aquidauana

Fumava intensa na Avenida Pantaneta / João Éric/O Pantaneiro

Um incêndio em um grande terreno da antiga torre da Rádio Difusora, no bairro Cidade Nova, provocou uma densa fumaça que se espalhou por vários bairros de Aquidauana, na noite desta quinta-feira, 23. Além do Cidade Nova, os bairros Bairro Alto, Serraria, Vila Fragelli e partes da Santa Terezinha também foram afetados pela fumaça.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi mobilizado ainda no período da tarde e esteve no local tentando conter as chamas. A fumaça pode ser vista de longe, causando preocupação entre os moradores das áreas afetadas.

Moradores reclamam da grande quantidade de fumaça e relatam que incêndios são frequentes na região. Alexandro Cristaldo Bezerra, residente do bairro, expressou sua frustração: "Moro aqui faz tempo e sempre foi assim, o pessoal coloca fogo. É muito ruim, principalmente para crianças e idosos. Minha casa está cheia de fumaça. É muito perigoso, minha mãe é idosa. Quando acontece, temos que sair de casa."

As autoridades continuam trabalhando para controlar o incêndio e minimizar os danos causados pela fumaça.