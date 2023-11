Fumaça de incêndios cobre bairros de Aquidauana

Fumaça no Centro da cidade / Ronald Regis/O Pantaneiro

Uma intensa fumaça cobre bairros de Aquidauana na tarde desta segunda-feira, 13, reflexo de incêndios no Pantanal.

Imagens de satélite identificam uma camada de fumaça em Mato Grosso do Sul, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Baixa umidade

O Estado enfrenta uma nova onda de calor intenso, com temperaturas 5ºC acima da média para o período. A condição é de grande perigo à vida e risco de incêndios.

O alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu aviso para baixa umidade do ar, o índice varia de 10 a 30%.