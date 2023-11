Fumaça das queimadas no Pantanal encobre Aquidauana

Fumaça densa na cidade / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A fumaça de incêndios vinda da região pantaneira e do Amazonas encobre a cidade de Aquidauana na tarde desta sexta-feira, 17. A condição soma a atuação de massas de ar quente e seca, com calor intenso nas últimas horas em Mato Grosso do Sul.

O monitoramento em tempo real por satélite do site Zoom Earth indica focos de calor no Pantanal, principalmente em Corumbá. Há registro do avanço de fumaça na região central e leste.

A névoa densa assustou os moradores e pode ser notada à distância. Além disso, o município está na lista de baixa umidade do ar, com índice crítico de 10 a 30%.

Portanto, a recomendação é beber bastante água, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e manter o ambiente umidificado.