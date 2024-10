Fumaça de queimadas cobre Aquidauana e Anastácio

Fumaça intensa na região / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio enfrentam uma grave crise ambiental, com as cidades encobertas por uma densa fumaça. O Corpo de Bombeiros local está em ação, combatendo incêndios florestais de grande proporção nas regiões do Distrito de Cipolândia e Pequi.

A situação é agravada pela fumaça proveniente do Pantanal, somada a emissões da Amazônia e de biomas vizinhos na Bolívia e Paraguai. A combinação desses fatores coloca em risco a saúde da população e a biodiversidade da área, levantando preocupações sobre a necessidade de medidas urgentes e efetivas para enfrentar essa crise ambiental.