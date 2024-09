Fumaça não dá trégua e permanece em Aquidauana

Fumaça intensa / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A fumaça persiste em Aquidauana, sem trégua na intensidade nesta sexta-feira, 13. A condição permanece elevada pelas queimadas. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alertava que o aumento da intensidade se dá pelo avanço da frente fria.

Além disso, dados do Zoom Earth revelam que a fumaça não é apenas local, mas está sendo transportada por correntes de ar provenientes de vários estados brasileiros e até de países vizinhos, intensificando a poluição do ar na cidade.



Com o aumento das queimadas, os moradores de Aquidauana enfrentam dificuldades respiratórias e baixa visibilidade, enquanto as autoridades recomendam que a população evite atividades ao ar livre e redobre os cuidados com a saúde.