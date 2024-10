Funcionária do Hospital de Aquidauana falece aos 78 anos

Funcionária faleceu nesta terça-feira / Divulgação/Hospital Regional Estácio Muniz

Morreu nesta terça-feira (15), aos 78 anos, Urla Ávila Macedo, que dedicou 42 anos de sua vida profissional ao Hospital Regional de Aquidauana. Urla estava em tratamento contra o câncer, e seu falecimento deixa uma lacuna irreparável na equipe e entre aqueles que conviveram com ela ao longo dos anos.

Trabalhando como auxiliar de enfermagem e atuando também no setor da copa, onde preparava e distribuía refeições, Urla tornou-se uma figura muito querida por pacientes e colegas. Sua trajetória no hospital foi marcada pelo comprometimento e pelo carinho com que desempenhava suas funções.

Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre o horário e a data do velório.

Nota do Hospital

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nossa estimada funcionária, Srª Urla Ávila Macedo, que dedicou 42 anos de sua vida ao Hospital Regional de Aquidauana. Sua contribuição foi inestimável, e seu carinho como auxiliar de enfermagem, além de sua atuação no setor da copa, preparando e distribuindo refeições, sempre fez a diferença na rotina de nossos pacientes e colaboradores.

Neste momento de dor, nossos pensamentos estão com sua família e amigos. Sua ausência deixa um vazio imensurável em nossa equipe, mas sua memória e legado continuarão vivos em nossos corações.

Em nome de todos os colegas e da direção do Hospital Regional Drº Estácio Muniz, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos.

Neste momento de dor, que possamos nos unir para prestar homenagem à sua memória e ao legado que ela deixou.

Descanse em paz, Srª Urla. Você será eternamente lembrada.”