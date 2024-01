Funcionários inalam fumaça de lanchonete que pegou fogo em Campo Grande

Alex Machado, Campo Grande News

Uma lanchonete pegou fogo e dois funcionários precisaram ser socorridos por inalarem fumaça. O caso aconteceu na manhã deste sábado (30), na Avenida Fernando Corrêa da Costa, quase esquina com a Calógeras, em Campo Grande.

De acordo com o que a irmã do proprietário do comércio relatou ao Campo Grande News, as chamas começaram nas máquinas de fritar salgado. Segundo ela, os equipamentos estavam desligados. “Provavelmente foi uma pane no circuito elétrico. Meu marido me chamou porque viu a fumaça e fomos lá ajudar a conter o fogo, que começou no fundo”, explicou. Ela não quis se identificar.

As chamas queimaram uma cadeirinha de bebê, cadeiras e embalagens. No momento em que o fogo começou, os funcionários já estavam na empresa. “Eles chegaram mais cedo porque estavam com muitas encomendas de salgados para hoje”, revelou a mulher.

Um funcionário e o proprietário tiveram de ser socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os dois acabaram inalando muita fumaça.