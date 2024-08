Fundação de Cultura de MS lança o programa de educação patrimonial 'Patrimônio 67'

Programa oferece uma série de atividades educativas / Divulgação

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), anunciará no próximo dia 16 o Programa de Educação Patrimonial "Patrimônio 67". Desenvolvido pela Gerência de Patrimônio Cultural da FCMS, o programa visa engajar jovens no estudo e valorização do patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso do Sul, promovendo a preservação da cultura regional.

O "Patrimônio 67" é uma iniciativa voltada para alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental das escolas públicas estaduais. O programa oferece uma série de atividades educativas, incluindo aulas teóricas e práticas, oficinas artísticas e visitas a locais histórico-culturais. A colaboração com a Secretaria de Estado de Educação (SED) permitirá uma integração eficaz dos conteúdos previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Referencial Curricular de Mato Grosso do Sul, garantindo uma abordagem abrangente e contínua.

Melly Sena, gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, destaca a importância da educação patrimonial na formação dos alunos, enfatizando que tanto o patrimônio material quanto o imaterial são fundamentais para a identidade cultural.

"A escola é o ambiente ideal para ensinar sobre o patrimônio cultural, pois valorizar a cultura local fortalece a identidade e promove o desenvolvimento pessoal e regional", afirma Sena. O programa, que começa em setembro, busca criar uma experiência enriquecedora e envolvente para os jovens, consolidando a importância do patrimônio cultural na vida cotidiana.