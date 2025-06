Fundect lança edital com 750 bolsas para iniciação científica

Acervo UEMS

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) lançou o edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic-Fundect) 2025, com um crescimento expressivo em relação à edição anterior. Serão oferecidas 750 bolsas, 25% a mais que no ano passado, quando foram disponibilizadas 600. O investimento total é de R$ 6,3 milhões, com recursos do Governo do Estado.



O objetivo do programa é incentivar a vocação científica entre estudantes de graduação, promovendo sua integração à cultura da pesquisa científica e tecnológica. As bolsas terão duração de 12 meses, com valor mensal de R$ 700.



As propostas devem ser submetidas eletronicamente até o dia 13 de junho, por meio da plataforma SigFundect (https://sigfundect.ledes.net). Podem participar instituições de ensino superior associadas ao Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), conforme lista presente no edital.



Cada instituição será responsável pela seleção interna dos bolsistas e submissão das propostas institucionais. A indicação dos estudantes no sistema deverá ocorrer entre 23 de junho e 5 de setembro. A vigência das bolsas está prevista para começar em 1º de setembro de 2025.



Como participar

A proposta deve ser encaminhada pelo coordenador institucional da Instituição de Ensino Superior (IES), que precisa:



Ter vínculo com a instituição e estar cadastrado no SigFundect;



Preencher o formulário eletrônico disponível na plataforma;



Anexar documentos exigidos, como o edital interno da IES e declaração de anuência da instituição;



Submeter a proposta até às 17h (horário de MS) do dia 13 de junho.



Após aprovação, os bolsistas deverão ser indicados diretamente no sistema, com envio da documentação até 12 de setembro.



Quem pode ser bolsista

Estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação nas instituições listadas no edital, desde que atendam aos seguintes requisitos:



Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes;



Estar com cadastro completo no SigFundect;



Não acumular outra bolsa de agência pública de fomento.



O edital completo com as orientações está disponível no site da Fundect: www.fundect.ms.gov.br/pibic.

