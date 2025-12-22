Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 01:43

Retrospectiva

Fundesporte celebra conquistas no esporte escolar

Os atletas de MS conquistaram 37 medalhas de ouro, 25 de prata e 18 de bronze, totalizando 80 medalhas para a delegação

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 16:31

A edição atual da Bolsa Atleta contempla 302 atletas e 41 técnicos, totalizando um investimento de R$ 4,2 milhões / Divulgação/Governo de MS

Em 2025, tivemos uma conquista inédita no desporto escolar: Mato Grosso do Sul alcançou o 6º lugar no ranking geral dos Jogos da Juventude, destinados a estudantes-atletas de 15 a 17 anos. O Estado confirmou a força do esporte escolar. A equipe, formada por 215 participantes, conquistou 35 medalhas: 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.

Com 194 integrantes, a delegação sul-mato-grossense também participou dos JEB’s 2025 (Jogos Escolares Brasileiros), para atletas de 12 a 14 anos, e garantiu 41 medalhas. Os jogos foram realizados em Uberlândia (MG).

Outro grande destaque foi a participação nas Paralimpíadas Escolares. Os atletas de MS conquistaram 37 medalhas de ouro, 25 de prata e 18 de bronze, totalizando 80 medalhas para a delegação. As conquistas nas Paralimpíadas em São Paulo só foi possível devido aos meetings e festivais paralímpicos realizados durante o ano de 2025, que permitiram aos atletas realizar diversos treinamentos antes das competições.

As Paralimpíadas Escolares aconteceram no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, reunindo estudantes-atletas com deficiência, entre 11 e 17 anos, com o objetivo de incentivar e ampliar a participação de crianças e jovens no paradesporto. Ao todo, a delegação sul-mato-grossense contou com 106 atletas, distribuídos em 9 modalidades e representando 17 municípios.

Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul

Neste ano, também tivemos a volta dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, um momento importante para o desporto adulto no Estado. Foram realizadas seis fases regionais por todo o Estado, reunindo equipes nas modalidades de voleibol, futsal, basquetebol e handebol. A última etapa reuniu os times vencedores de todas as regiões para definir o campeão estadual.

A edição de 2025 dos JAMS adotou um formato inédito, ampliando o número de jogos e a duração do calendário esportivo para a categoria adulta. Antes restrita a uma fase única e com vagas limitadas, a competição passou a ser dividida em etapas regionais, permitindo que cada região realizasse suas próprias disputas classificatórias.

Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

A edição do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2025/2026 conta com a inclusão de novas categorias, como Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, além da Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

O novo ciclo traz novidades, como a inclusão de categorias para atletas surdos, a criação da categoria pré-olímpica e a reserva de 30% das bolsas para mulheres. As novas inclusões atendem a pedidos apresentados durante uma audiência pública realizada em 2024.

A edição atual contempla 302 atletas e 41 técnicos, totalizando um investimento de R$ 4,2 milhões. Esses recursos, provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos), são destinados ao pagamento dos benefícios ao longo de 12 meses.

Além de reconhecer o esforço e a dedicação de atletas e técnicos, os programas trazem avanços nesta edição, com ajustes nos valores e criação de novas categorias que ampliam o alcance e a representatividade da iniciativa. Vale ressaltar que todo o processo de inscrição nos programas ocorreu de maneira totalmente on-line, garantindo mais agilidade e acesso aos atletas, sobretudo aos que residem no interior do Estado.

Jogos da Melhor Idade de MS

A Fundesporte ainda realizou as disputas para a melhor idade, reunindo 732 atletas-idosos na bocha e no voleibol adaptado, além de 800 atletas-idosos que disputaram provas de atletismo, dama, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez. Também participaram 179 atletas no Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade, reafirmando o compromisso com a população idosa de Mato Grosso do Sul.

Na área do lazer, também promovemos diversos festivais, como o Festival de Yoga, o Festival de Praia em Aparecida do Taboado, além de outras atividades que movimentaram os municipios de Mato Grosso do Sul e incentivaram a prática esportiva ligada ao lazer.

