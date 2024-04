Funtrab abre curso de designer de unha em gel em Aquidauana

Inscrições estão abertas / Divulgação

A FUNTRAB (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Casa do Trabalhador de Aquidauana e o SENAC, estão oferecendo o curso de unha em gel gratuitamente, com carga horária de 30 horas e modalidade presencial.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem comparecer ainda esta semana à Casa do Trabalhador ou ao Núcleo de Geração de Renda da Assistência Social para realizar a matrícula, munidos de documento pessoal e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652 (Casa do Trabalhador).

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da área de beleza que tenham interesse em abrir sua MEI (Microempresa) ou agregar valor ao seu empreendimento. O local, datas e horário das aulas serão informados após o fechamento do número de inscritos.

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Correa, SN (próximo à Rodoviária), funcionando das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Já o Núcleo de Geração de Emprego e Renda de Aquidauana fica na Rua Francisco Pereira, SN (em frente à escola Caic), com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.