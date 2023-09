Funtrab ajudou mais de 15 mil trabalhadores na conquista do emprego

Movimentação da Carteira de Trabalho / Funtrab-MS

Aquela ajuda que muitos trabalhadores necessitam para buscar uma oportunidade de emprego é realizada há décadas por meio Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e, neste ano de 2023, as unidades da Casa do Trabalhador foram responsáveis por 15.231 trabalhadores efetivados com carteira assinada. Os dados se referem de janeiro a setembro, nas 33 agências.

Dentre os candidatos que conseguiram a tão sonhada vaga de emprego está o trabalhador Gustavo Souza de Barros. "Minha mãe viu no site da Funtrab que tinha vaga para primeiro emprego. Foi então que compareci na agência e me candidatei. Fui contratado para operador de call center, estou em treinamento. A cada dia é uma aprendizagem diferente, estou muito feliz e grato pela oportunidade", define Barros.

Neste ano foram realizados 248.704 atendimentos nas agências da Casa do Trabalhador da Funtrab aos trabalhadores e empregadores, com 36.686 vagas disponíveis.

Já trabalhadora Naira Batista Roberto, estava desempregada há seis meses. "Fiquei sabendo que havia vagas disponíveis pelo Instagram da Funtrab e logo compareci na agência. Fui bem atendida pelas servidoras que me encaminharam para entrevista de emprego e hoje estou bem empregada e confiante, pois a empresa é bem conceituada. Pretendo seguir carreira longa nela", define a trabalhadora.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, destaca o trabalho realizado por meio das agências, onde esforços não são medidos para intermediar oportunidades. "Agora estamos avançando para uma importante etapa no projeto MS Qualifica, com a disponibilidade de qualificação social e profissional aos trabalhadores em Mato Grosso do Sul", frisa, completando.

"O objetivo é de melhor qualificar trabalhadores para sua inserção no mercado de trabalho, uma ação conjunta que será realiza por meio de parcerias com instituições privadas, para ações de formação técnica e qualificação profissional e social nos diferentes setores, como comércio, serviços, indústria, agropecuária", conclui Ademar.

Funtrab-MS

Com objetivo de melhor atender a população de Mato Grosso do Sul, a diretoria da Funtrab deu início há vários projetos em 2023 com ações itinerantes para descentralizar os serviços oferecidos na sede, como, por exemplo, cadastro de trabalhadores e de empresas que tenham vagas de emprego, orientações sobre a CTPS digital e Seguro-desemprego, e palestras sobre orientação profissional (como elaborar um currículo e como se apresentar na entrevista de emprego).

Para tanto, a Funtrab participa de ações sociais realizadas por entidades parceiras, como o projeto Funtrab na Comunidade, que leva o atendimento até as igrejas, aldeias, bairros, escolas e outros locais com grande procura pelo público.

Na Capital, os setores de Serviço Social e de Psicologia do Trabalho oferecem atendimento diferenciado ao público que tem maior dificuldade em obter colocação no mercado de trabalho, como menores aprendizes, pessoas idosas, com deficiência, mulheres em situação de violência, entre outros, para que o atendimento seja individualizado e humanizado.

O atendimento ao público é ininterrupto das 7h30 às 17h30 e não é mais necessário fazer agendamento prévio. Basta comparecer com os documentos pessoais. Importante destacar que a Funtrab nas unidades da Casa do Trabalhador existentes em 32 municípios do interior do Estado e também atende, gratuitamente, empresas e empregadores que estejam buscando o preenchimento de vagas de emprego, por meio do setor de captação de vagas e intermediação de mão de obra.