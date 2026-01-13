Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego

A orientação é para que a população desconfie de anúncios com promessas de emprego fácil / Divulgação/Governo de MS

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) alerta a população sobre a circulação de anúncios falsos de cursos e vagas de emprego nas redes sociais, especialmente no Instagram, que utilizam indevidamente o nome da fundação.

As publicações divulgam supostas oportunidades de cursos presenciais e vagas para jovens, inclusive menores de 14 anos, o que não corresponde à realidade. Atualmente, a Funtrab não está com cursos com inscrições abertas e não realiza intermediação de vagas para menores de 14 anos.

A Fundação reforça ainda que todo o processo de intermediação de mão de obra realizado pela Funtrab é totalmente gratuito. A instituição não cobra taxas, valores de inscrição, matrícula ou qualquer tipo de pagamento para acesso a vagas de emprego ou participação em ações e programas.

A orientação é para que a população desconfie de anúncios com promessas de emprego fácil, salários elevados ou oportunidades “boas demais para ser verdade”, especialmente quando há solicitação de pagamento para participar de processos seletivos.

Em caso de dúvida, os trabalhadores devem buscar informações exclusivamente pelos canais oficiais da Funtrab nas redes sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3320-1400.

A Funtrab segue atuando para garantir segurança, transparência e acesso gratuito às oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul e reforça a importância de denunciar páginas e anúncios suspeitos nas redes sociais.

