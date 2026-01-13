Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 14:59

Buscar

Últimas notícias
X
Golpe

Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego

A Fundação reforça ainda que todo o processo de intermediação de mão de obra realizado pela Funtrab é totalmente gratuito

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 14:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A orientação é para que a população desconfie de anúncios com promessas de emprego fácil / Divulgação/Governo de MS

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) alerta a população sobre a circulação de anúncios falsos de cursos e vagas de emprego nas redes sociais, especialmente no Instagram, que utilizam indevidamente o nome da fundação.

As publicações divulgam supostas oportunidades de cursos presenciais e vagas para jovens, inclusive menores de 14 anos, o que não corresponde à realidade. Atualmente, a Funtrab não está com cursos com inscrições abertas e não realiza intermediação de vagas para menores de 14 anos.

A Fundação reforça ainda que todo o processo de intermediação de mão de obra realizado pela Funtrab é totalmente gratuito. A instituição não cobra taxas, valores de inscrição, matrícula ou qualquer tipo de pagamento para acesso a vagas de emprego ou participação em ações e programas.

A orientação é para que a população desconfie de anúncios com promessas de emprego fácil, salários elevados ou oportunidades “boas demais para ser verdade”, especialmente quando há solicitação de pagamento para participar de processos seletivos.

Em caso de dúvida, os trabalhadores devem buscar informações exclusivamente pelos canais oficiais da Funtrab nas redes sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3320-1400.

A Funtrab segue atuando para garantir segurança, transparência e acesso gratuito às oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul e reforça a importância de denunciar páginas e anúncios suspeitos nas redes sociais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Polícia Penal apresenta resultados positivos em atuação com 35 unidades

Tributo

Confira os prazos e condições para pagamento do IPVA

Geral

Defensoria recomenda que municípios criem comitês para combater mortalidade materna e infantil

Defensoria alerta para iminente colapso da saúde em Campo Grande

Ação da Defensoria tenta anular eleição e alterações em associação quilombola de Aquidauana

Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

Política

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Publicidade

Seguridade Social

Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026

ÚLTIMAS

Economia

Aquidauana realiza reunião sobre planejamento do orçamento de 2026

encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria

Saúde

Programa Olhar Renovado atende 104 pacientes em Anastácio no início de 2026

A ação ocorreu na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo