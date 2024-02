Funtrab começa semana com quase 4 mil vagas de emprego em MS

Bruno Rezende

Mais uma semana começa e mais uma vez a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) traz milhares de vagas de emprego para a população sul-mato-grossense, atendendo em especial àqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Ao todo, são 3.968 vagas.



As oportunidades estão disponíveis em várias cidades do Estado, sendo que a lista completa de vagas e os endereços das chamadas Casa do Trabalhador nos municípios podem ser conferidos neste link. Os interessados devem comparecer com CPF, RG e Carteira de Trabalho.



Em Campo Grande, são 1.345 vagas, incluindo oportunidades em funções como atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de armazenamento, fonoaudiólogo, pedreiro, servente de obras, dentre tantas outras. Para PcD (Pessoas com Deficiência) são 44 vagas, nas funções de atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, entre outras.



Já no interior, destaca-se o total de vagas ofertados em Dourados, onde há 483 vagas, sendo 103 delas na função de auxiliar de linha de produção. Em Amambai, o total de vagas é de 76, seguido por 90 em Aparecida do Taboado, 38 em Aquidauana e 91 em Bataguassu.



A lista ainda conta com 90 vagas em Batayporã, 82 em Caarapó, 262 em Cassilândia, 362 em Chapadão do Sul, 124 em Costa Rica, 68 em Corumbá, 68 em Naviraí, 64 em Nova Andradina, 60 em Nova Alvorada do Sul, 62 em Ponta Porã, 49 em Maracaju, 108 em Rio Brilhante, 126 em Sidrolândia (onde mais vagas devem surgir com a construção da Inpasa) e 115 em Três Lagoas.