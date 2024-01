Funtrab disponibiliza mais de 6,9 mil vagas de trabalho em MS

Feira de emprego

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) inicia a semana com 6.941 vagas de emprego em diferentes cidades do Estado. São opções em setores como comércio, serviços, construção civil, setor rural e área industrial.

Os interessados devem procurar as unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo documentos pessoais, entre eles RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, com horário definido em cada cidade. Também podem ser requeridos o seguro-desemprego.

Em Campo Grande são 1.768 vagas disponíveis, em diferentes segmentos. Entre eles aparecem a função de auxiliar de linha de produção (50), atendente de balcão (30), carpinteiro (30), pedreiro (30), eletricista de linha de baixa-tensão (30), ferreiro armador na construção civil (30), auxiliar de linha de produção (44), atendente de lanchonete (15), entre outros. A unidade fica na rua 13 de Maio, 2.773, área central. Os trabalhos funcionam das 7h30 até às 17h30.

Já em Dourados, maior cidade do interior do Estado, são mais 464 vagas. A unidade fica na rua Mato Grosso, 2.100, na Vila Planalto. Já o atendimento será das 7h30 até às 17h. Entre as oportunidades aparecem a função de operador de processo de produção (40), trabalhador da cultura de maçã (225), apontador de obras (10), motorista entregador (20) e vagas de bombista, borracheiro, caldeireiro montador, camareira, carpinteiro, caseiro, confeiteiro, entre outras opções.

Com assessoria