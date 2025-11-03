Funtrab lança segunda etapa do Qualifica Express com 1.200 vagas de capacitação

O programa é direcionado a pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio
Divulgação/ Governo de MS
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) lança, entre 10 de novembro e 10 de dezembro de 2025, a segunda etapa do programa Qualifica Express – Seu Passaporte para o Mercado de Trabalho. A iniciativa tem como meta capacitar 1.200 trabalhadores em 21 dias, por meio de oficinas gratuitas realizadas na Casa do Trabalhador de Campo Grande (Rua 13 de Maio, 2773 – Centro).
O programa é direcionado a pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde, com duas oficinas por turno e duração de uma hora cada. Os horários são: das 8h30 às 9h30 e das 10h às 11h no período matutino, e das 13h às 14h30 e 15h às 16h no período vespertino.
Segundo a diretora-presidente da Funtrab, Marina Hojaij Dobashi, o objetivo é atender à demanda de qualificação imediata da população trabalhadora do Estado.
“Nosso objetivo é acelerar a entrada ou o retorno do trabalhador ao mercado. Em 21 dias, entregamos as ferramentas mais importantes para que ele saia da Funtrab diretamente para o emprego ou para iniciar o próprio negócio”, afirmou.
Os conteúdos das oficinas envolvem temas voltados à empregabilidade imediata, como:
Habilidades socioemocionais e comunicação no ambiente de trabalho;
Empreendedorismo e crédito, com orientações sobre abertura e gestão do MEI;
Geração de renda rápida, com oficinas práticas de barbeiro, escovista, maquiagem social e vendas pelo WhatsApp.
De acordo com o diretor de Qualificação Profissional da Funtrab, Rony de Oliveira, a segunda etapa foi viabilizada por meio da cooperação com SENAI, SENAC, SEBRAE, SESI, Instituto Inovativa, Instituto Maia e SG Consultoria e Treinamento.
“Essa iniciativa se tornou possível graças ao empenho dos parceiros, que aceitaram somar esforços para desenvolver e custear as ações dessa maratona”, explicou.
Durante o curso, os participantes terão atendimento prioritário para encaminhamento a vagas de emprego, consultoria em MEI e crédito, e cadastramento no Programa Mais Social. Ao final, receberão o Passaporte Funtrab, que certifica a conclusão da capacitação.
As inscrições são presenciais e gratuitas, realizadas no início das oficinas, por ordem de chegada.
Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Qualificação Profissional da Funtrab, pelo telefone (67) 3320-1375 ou WhatsApp. O cronograma completo das oficinas e horários será divulgado até quinta-feira, 7 de novembro.
