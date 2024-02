Funtrab não atende no Carnaval e retorna na quinta

Divulgação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) não realizará atendimento nesta segunda (12) e terça-feira (13) devido ao ponto facultativo de Carnaval, de acordo com o Decreto “E” N° 2, de 17 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.388, de 18/01/2024.



Já na quarta-feira (14), no período vespertino, o prédio da Capital passará por uma desinsetização. Portanto, a Funtrab retorna o atendimento na Capital somente na quinta-feira (15), das 7h30 às 17h30.



Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab, alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga.



Além da intermediação de empregos, o órgão também trabalha com a entrada no Seguro-desemprego. Fora feriados e pontos facultativos, os atendimentos em Campo Grande ocorrem de segunda à sexta, das 7h30 às 17h30, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Candidatos interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.