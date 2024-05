Funtrab oferece 44 vagas de trabalho para Aquidauana

Carteira de Trabalho / Foto: Bruno Rezende

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 3.880 vagas de emprego em diversas áreas em todo Estado nesta segunda-feira (4). Para Aquidauana, a fundação oferece 44 oportunidades.



Em Campo Grande são 1.636 vagas com oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, carpinteiro de obras, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista, entre outras.



Para pessoas com deficiência, há 64 vagas em aberto na Funtrab em profissões como assistente e auxiliar administrativo. Também são oferecidas 14 vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.



Já no interior, Amambai oferece 39 vagas, Aparecida do Taboado 28 vagas, Aquidauana 44, Bataguassu 89 e Batayporã 121, além de Caarapó 8 vagas, Cassilândia 430, Chapadão do Sul 265, Corumbá 49, Costa Rica 102 e Dourados 247.



Também há vagas disponíveis em Iguatemi, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.



A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.