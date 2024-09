Funtrab oferece capacitação on-line para trabalhadores

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) aderiu à rede de parceiros para, no âmbito do Programa Caminho Digital, do Ministério do Trabalho, promover a Escola do Trabalhador 4.0. A iniciativa, feita em parceria com a Microsoft, oferece cursos gratuitos em temas de tecnologia e produtividade para ajudar o trabalhador a se preparar para o mercado.

As aulas são realizadas em formato online, permitindo flexibilidade e acessibilidade aos participantes. Com a certificação ao final de cada curso, os alunos poderão agregar valor ao currículo e aumentar suas chances de empregabilidade.

Essa parceria irá fomentar a participação de instituições no projeto, como forma de obter novos conhecimentos que podem se aliar aos aprendizados em sala de aula para melhorar sua capacitação e propiciar mais chances de ingresso no mercado de trabalho. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é atender um grande número de profissionais, especialmente jovens e trabalhadores em transição de carreira, que desejam se destacar no mercado de trabalho.

Segundo o diretor de qualificação profissional da Funtrab, Rony de Oliveira, a chegada da Escola do Trabalhador 4.0 ao Estado é uma oportunidade que vem ao encontro ao desenvolvimento econômico do Estado e impulsionar a capacitação da população para atuar em setores estratégicos e de alta demanda.

"É um projeto que vem sendo executado por nós e temos obtido bons resultados", ressalta o diretor.

Funtrab

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab é o órgão responsável pela gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul e tem por objetivo integrar as ações de atendimento aos trabalhadores e empregadores, em favor da inclusão social por meio do trabalho.

Para obter mais informações ou dúvidas, verifique os endereços e telefones das Casas do Trabalhador, acessando funtrab.ms.gov.br/localidades.